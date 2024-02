Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher will zurück ins Dschungelcamp – Sonja Zietlow reagiert in Livesendung

Dieser Wunsch erregt großes Aufsehen und findet sogar in Australien Gehör. Moderatorin Sonja Zietlow kann sich in der Dschungelcamp-Livesendung am Donnerstag einen Kommentar dazu nicht verkneifen: „Ein Platz am Lagerfeuer wird frei. Es gibt bereits einen möglichen Ersatz. Cora Schumacher möchte kurz vor dem Finale wieder ins Camp einziehen. Eine gute Idee. Generell hätten wir nichts dagegen – vielleicht ab dem 6. Februar“, teilt sie den RTL-Zuschauern mit. Dschungelcamp-Fans wissen jedoch: Das Finale findet am 4. Februar statt, daher würde Cora Schumacher am 6. Februar alleine am Lagerfeuer sitzen. Das klingt nach einer klaren Absage für die ehemalige Rennfahrerin.