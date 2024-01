„Seid ihr noch ganz dicht?“ Cora Schumacher verlässt das Dschungelcamp – Fans wüten gegen RTL

Die Zuschauer konnten es kaum fassen. „Cora verlässt das Camp und wir erfahren es nicht mal richtig, wtf“, schrieb ein Nutzer auf X (vormals Twitter). „Und in der letzten Sekunde sagen sie uns, dass die Cora raus ist???“, wütete ein anderer Zuschauer. Ein anderer Nutzer wütete in Versalien Richtung RTL: „CORA HAT DAS CAMP VERLASSEN UND IHR SCHALTET JETZT AUF NFL UM? SEID IHR NOCH GANZ DICHT?“ In den sozialen Netzwerken fanden sich Dutzende entsprechende Kommentare. Die Hintergründe über das völlig überraschende Aus von Cora Schumacher erfuhr man in der Sendung tatsächlich nicht. Auf der Website von RTL erfährt man lediglich, dass Cora freiwillig hingeschmissen habe. Mehr Infos soll es erst in der Sendung am Montag geben.