Nach IBES-Ausstieg Cora Schumacher: Tränen bei TV-Auftritt nach Dschungelcamp

Ungeachtet dieses Gagen-Streits hält sich Cora jedoch offenbar weiterhin an ihre vertraglichen Verpflichtungen. Diese sehen weitere Exklusiv-Interviews mit RTL auch nach dem Ausscheiden aus dem Dschungelcamp vor. Und so war Schumacher am Donnerstag, 25. Januar, in der RTL-Spezialsendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz“ zu sehen. Dort lief sie mit RTL-Reporter Sebastian Klimpke den Strand in Australien entlang und gab zunächst ein Update in Sachen Gesundheitszustand.