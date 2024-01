Dschungelcamp 2024 Cora Schumacher packt über Ehe mit Ralf aus: „Kannst du dich mal vernünftig anziehen?“

Dann spricht Cora auch über ihren Sohn: "Der Kontakt zu David war mal wieder da. Leider ist er wieder abgebrochen, zeitgleich als auch der Kontakt zu Ralf weg war." Mit Tränen in den Augen sagt sie: "Ich möchte aber nicht jammern, ich habe ein schönes Leben, wir sind alle gesund." Sie ist sichtlich verletzt und kämpft mit den Tränen. „Ich möchte das Thema gar nicht so groß machen in der Öffentlichkeit“, sagt sie. „Ich kann über einige Dinge nicht reden“, sagt sie und deutet eine Verschwiegenheitserklärung an. „Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden…“