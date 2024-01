Dschungelcamp Cora Schumacher nach Streit um Gage in Tränen aufgelöst – „Scheißsituation“

In der Nacht auf Freitag richtete Cora Schumacher auf Instagram eine Botschaft an ihre Fans. Nachdem sie die aktuelle Folge des Dschungelcamps verfolgt hatte, teilte sie ihre Gedanken mit einem zwiespältigen Gefühl. Sie gestand, dass es für sie schwer sei, nicht mehr Teil der Sendung zu sein. Doch noch schwerer sei es, sich draußen von Menschen angegriffen zu fühlen und sich für ihre Entscheidung bezüglich ihres Gesundheitszustands rechtfertigen zu müssen. „Das ist für mich echt eine Scheißsituation hier“, sagte sie in Tränen aufgelöst. „Aber das geht auch vorbei“, fügte sie hinzu. Mental gehe es ihr „gerade nicht so toll“, dafür fühle sie sich körperlich besser.