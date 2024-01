IBES 2024 Cora Schumacher: Dschungelcamp-Aus – so viel Gage verliert sie

„Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!“, sagte sie in der Nacht vor ihrem Auszug. Mike Heiter konnte sie nicht mehr vom Gegenteil überzeugen. Im Dschungeltelefon sagte sie dann den entscheidenden Satz: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Cora am Boden zerstört: „Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt. Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt.“