Musiker : Copeland hat nur ein Wort für die Flaschenpost: „Help!“

Schwerin Zerbricht die Gesellschaft und schürt das Internet Hass? Stewart Copeland sieht seine Mission darin, für gegenseitiges Verständnis zu werben.

„Ich sehe, wie sich die Welt entzweit. Das sieht man in Deutschland und besonders drastisch in den USA“, sagte Copeland am Rande seiner Europa-Tour mit klassisch arrangierten Police-Songs, die er in Schwerin startete.