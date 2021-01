Auf dem „Traumschiff“ : Collien Ulmen-Fernandes wird Schiffsärztin

Berlin Stelldichein der Stars auf dem ZDF-„Traumschiff: Zu Ostern kreuzt Collien Ulmen-Fernandes auf.

Collien Ulmen-Fernandes wird Schiffsärztin auf dem ZDF-„Traumschiff“. In der Folge zu Ostern 2021 sei die 39-Jährige in der Rolle zu sehen, teilte der Mainzer Sender am Montag mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „t-online“ berichtet.