Soziales Engagement : Collien Ulmen-Fernandes fürchtete schrille Geräusche

Baden-Baden Lange Zeit wusste Collien Ulmen-Fernandes nicht, warum ganz bestimmte Geräusche panische Angst bei ihr auslösten.Ein Psychologe hat ihr schließlich geholfen.

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (38) hat sich als Grundschulkind vor schrillen Geräuschen gefürchtet. „Ich hatte panische Angst vor Rückkopplungen“, sagte sie am Mittwoch am Rande der Charity-Veranstaltung „Tribute to Bambi“ in Baden-Baden.