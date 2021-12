Schauspieler : Colin Farrell spielt Pinguin in „The Batman“-Spin-off

Colin Farrell bei der Europapremiere des Films «Dumbo» in London. Foto: Joel C Ryan/Invision/dpa

USA „The Batman“ ist noch gar nicht in den Kinos. Da wird schon an einem Spin-off gearbeitet - mit prominenter Besetzung.

„The Batman“ soll im März 2022 in die Kinos kommen. Eigentlich wollte Ben Affleck in das legendäre Fledermauskostüm schlüpfen, doch nach einigem Hin und Her stand dann letztendlich Robert Pattinson als Batman vor der Kamera. Zoë Kravitz wird in dem Spektakel als Catwoman zu sehen sein, während Batman auf einige düstere Gegenspieler zu treffen scheint: Colin Farrell gibt den Pinguin, Paul Dano den Riddler und John Turturro den Gangsterboss Carmine Falcone.