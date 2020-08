Supermodel : Claudia Schiffer: Lagerfeld war mein Zauberpulver

Berlin Als Muse von Karl Lagerfeld avancierte Claudia Schiffer zum bestbezahlten Model der Welt. Anlässlich ihres 50. Geburtstag hat das Topmodel sich noch einmal bei dem verstorbenen Modeschöpfer bedankt.

„Karl Lagerfeld war mein "magic dust", wie man in England sagt, mein Zauberpulver. Er hat mich, das schüchterne deutsche Mädchen, in ein Supermodel verwandelt“, sagte Schiffer der Zeitschrift „Bunte“. Der Modeschöpfer habe ihr alles über Fashion, Stil und das Überleben in der Mode-Welt beigebracht. „Was Andy Warhol für die Kunst war, war er für die Mode. Ich werde ihm ewig dankbar sein“, sagte Schiffer.