„Bolognese-Lüge“ : Rache-Aktion im Dschungelcamp wird zum krassen Eigentor

Tag 11 im Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg und Djamila Rowe mussten bei ihrer Schatzsuche Flüssigkeiten in Behältern auf ihrem Kopf zu einem Topf befördern. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Claudia Effenberg hat sich am 11. Tag im Dschungelcamp mit einer dreisten Lüge ins Abseits manövriert. Die Geduld vieler RTL-Zuschauer ist am Ende – fliegt sie jetzt raus?

Auf „Pizza-Gate“ folgt „Bolo-Lüge“ bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Neben den formalen Regeln im Dschungelcamp gibt es für die Kandidaten auch ungeschriebene Gesetze. Egoismus wird von den RTL-Zuschauern geächtet, Teamplayer sind gefragt. Und so gehört es zum guten Ton, auf unmoralische Angebote bei der Schatzsuche zu verzichten.

Claudia Effenberg demütigt Djamila Rowe während der Schatzsuche

Gegen diese Regel haben Gigi Birofio und Cosimo Citiolo verstoßen, als sie sich entschließen, gemeinsam eine Pizza als Belohnung zu verzehren, statt vier Eier für das Team ins Camp zurückzubringen. Als die beiden die Aktion gegenüber den anderen Kandidaten im Dschungelcamp beichten, ist die Empörung groß. Ein Promi tut sich ganz besonders als Moralapostel hervor: „Dumme Aktion. Das ist wirklich unfassbar“, schimpft Claudia Effenberg.

Was am nächsten Tag folgte, kann nur noch mit Eigentor tituliert werden. Diesmal treten Claudia Effenberg und Djamila Rowe zur Schatzsuche an. Beide bekommen ein Glas auf den Kopf geschnallt und müssen aufgefangene Flüssigkeit in einen Topf schütten. Während Djamila ihre Partnerin bei der Prüfung unterstützt, ist Claudia keine Hilfe. Schlimmer noch, die Effenberg buttert Djamila runter und demütigt sie öffentlich. Dennoch meistert das ungleiche Paar die Herausforderung und die beiden erhalten eine verschlossene Kiste als Belohnung.

Foto: dpa/Stefan Thoyah 59 Bilder Beichte, Revolution und "Albtraumfahrt" – Bilder von Tag 11

Dreiste „Bolo-Lüge“ im Dschungelcamp 2023

Aber das ist noch lange nicht alles: Mit der Schatzkiste im Gepäck schmiedet Claudia Effenberg einen hinterlistigen Plan. Einem Kameramann sagt sie: „Wir sind so gut drauf, dass wir sagen, wir haben Spaghetti Bolognese bekommen – das Lieblingsessen von Cosimo. Und sagen, dass wir fürs Team darauf verzichtet haben.“

Zurück im Camp inszeniert Claudia genüsslich die große „Bolo-Lüge“. Das Team glaubt der Fußballer-Gattin und zeigt sich dankbar und begeistert von so viel Selbstlosigkeit. Und Cosimo? Er wirkt sichtlich gequält von seinen Gewissensbissen. Keiner ahnt: Es ist alles nur ein Schwindel, denn anders als Gigi und Cosimo bei ihrer Schatzsuche hat Claudia Effenberg gar kein alternatives Festmahl angeboten bekommen.

RTL-Zuschauer wütend: „Wird Zeit, dass Frau Effenberg nach Hause fliegt“

Anschließend im Dschungeltelefon präsentiert sich die 57-Jährige zufrieden: „Macht Spaß ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben“. Für viele RTL-Zuschauer steht fest: Jetzt fliegt Claudia Effenberg raus. Angesichts der dreisten Bolo-Lüge ist die Empörung auf Twitter gewaltig. Eine Auswahl der Tweets:

„Wie unangenehm und egoistisch kann eine einzige Person sein? Claudia: ‚Ich!’“

„...soooo dämlich, kommt doch sowieso raus“

„Boah ich halt diese Frau Effenberg nicht mehr aus!“

„Absolut nicht teamfähig diese Frau! Wird Zeit, dass Frau Effenberg nach Hause fliegt!“

„Kann man der Effenberg bitte für jeden arroganten, überheblichen, saudummen Spruch ’nen 1000er von der Gage abziehen?“

Claudia Effenberg soll die höchste Gage bekommen? Ich glaube aber – dass Stefan E. einige 100 000 Euro an RTL gezahlt hat – damit er mal etwas Ruhe vor dieser unsympathischen Frau hat!

Andere, die Arbeit machen zulassen, ist so lustig und sich dafür loben lassen, von allen als man es alleine gemacht hat #ibes pic.twitter.com/DGSmgb54K8 — Тhomas (@thomas__2290) January 23, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Tatsächlich soll die Ehefrau von Stefan Effenberg nach Bild-Informationen für ihre Teilnahme am Dschungelcamp eine Gage in Höhe von 500 000 Euro erhalten. Dafür müsse die Kandidatin aber im TV aus dem Nähkästchen plaudern und über angebliche Eheprobleme berichten. Bisher ist das jedoch noch nicht geschehen.

Fliegt Claudia Effenberg aus dem Dschungelcamp?

Wie lange will Claudia Effenberg noch warten? Die Geduld der Zuschauer mit der Designerin ist offenbar am Ende. In der 10. Folge waren den österreichischen Wettquoten zufolge Jana „Urkraft“, Cecilia Asoro und Djamila Rowe die Topfavoriten auf den Rauswurf aus dem Dschungelcamp. Letztere hat sich allerdings durch ihre sympathische und authentische Art allmählich zu einer Kandidatin für die Dschungelkrone gemausert.