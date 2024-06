Internationaler Gedenktag Pride und Protest: Die Geschichte des Christopher Street Day (CSD)

Seitdem wird in New York am letzten Samstag des Junis an das Ereignis des Christopher Street Liberation Day mit einem Straßenumzug erinnert. Daraus entstand eine internationale Tradition, die in vielen Ländern umgesetzt wird. In Schweden feierte man den ersten „Befreiungstag der Schwulen und Lesben“ im Jahr 1977 mit ungefähr 400 Demonstrierenden. Zwei Jahre später gab es dann die ersten Demonstrationen in Deutschland.