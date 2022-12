Chartshow : Christin Stark moderiert künftig den „Schlager des Monats“

Leipzig Bernhard Brink war lange das Gesicht der beliebten Chartshow „Schlager des Monats“ im MDR. Nun kommt der Generationswechsel. Künftig führt Sängerin Christin Stark durch die Sendung.

Ein Generationswechsel in der Schlagerwelt: Die Sängerin Christin Stark („Spinnst Du“) wird ab Februar durch die Chartshow „Schlager des Monats“ im MDR Fernsehen führen. Die 33-Jährige folgt auf den 70-jährigen Bernhard Brink, dessen Ausscheiden der MDR Anfang November bekanntgegeben hatte. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme“, sagte Stark am Freitagabend in der Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Moderator Florian Silbereisen im Ersten. Sie sei „total aufgeregt, weil ich das ja noch nie gemacht habe“. Jetzt müsse sie „üben, üben, üben“.