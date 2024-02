Spreewaldkrimi Christian Redl: Altern ist anders als gedacht

„Mit fast 76 Jahren weiß ich nun definitiv, wie es sich anfühlt, ein alter Mann zu sein und wie wenig dieses Gefühl mit dem übereinstimmt, was ich mir in früheren Jahren darunter vorgestellt habe“, erläuterte Redl. „Die Gewissheit, einen Großteil seiner Jahre hinter sich zu haben, hat auch Krüger - im Gegensatz zu mir allerdings ist er in der Lage, sie kommentarlos zu akzeptieren.“