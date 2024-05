Podcast über RTL-Tanzshow Profitänzer Christian Polanc wirft Let's Dance Juror Joachim Llambi „Manipulation“ vor

Bei der Influencerin fiel schon früh auf, dass sie tänzerisch nicht so stark ist, doch die Zuschauer riefen in solch einer Vielzahl an, dass sie immer wieder weiterkam. In Show 8 war eigentlich Schluss für sie, doch da Tony Bauer aus gesundheitlichen Gründen aus der Show ausschied, kam sie in Show 9 wieder zurück. Nun tanzte sie auch in Show 10 wieder mit und musste sich demnach dem Urteil von Joachim Llambi stellen. Für den ersten Tanz erhielt sie mit Tanzpartner Valentin Lusin 18 Punkten von der Jury, für den Dreiertanz mit Alexandru Ionel gab es 16 Punkte. Dazu harte Kritik - hauptsächlich von Llambi. Der Juror sagte zum Beispiel zu ihrem ersten Tanz, dass er „für mich nicht halbfinalwürdig“ sei.