Pop-Ikone Cher: „Ich höre meine Alben nie an. Aber dieses ja.“

Eigentlich hört sich Pop-Ikone Cher ihre eigene Musik nicht an - nun aber ist sie von ihrer Gewohnheit abgewichen. „Ich höre meine Alben nie an. Aber dieses ja. Ich liebe es“, sagte die 77-jährige der Deutschen Presse-Agentur in Paris mit Blick auf ihr neues Album „Christmas“. An diesem Freitag erscheint die erste Singleauskopplung aus dem Weihnachtsalbum, dem ersten ihrer über 50-jährigen Karriere. Das Album kommt dann am 20. Oktober auf den Markt.