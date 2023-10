Werden in Fernsehern verwendet Chemie-Nobelpreis für drei Quantenpunkt-Forscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Bawendi sowie die ebenfalls in den USA tätigen Forscher Louis Brus und Alexei Ekimov. Sie werden für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekanntgab. Die Namen der drei Preisträger standen bereits mehrere Stunden vor der Bekanntgabe versehentlich in einer Mitteilung, die am Morgen an schwedische Medien verschickt worden war. Der Grund dafür war zunächst unklar.