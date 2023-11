Musik Charts: Beatles nach 54 Jahren wieder mit Nummer-eins-Hit

„Now And Then“ ist damit der zwölfte Nummer-eins-Hit der britischen Pop-Legenden in Deutschland. Zuletzt standen sie im Dezember 1969 mit „Come Together“ ganz oben. „Damit verzeichnen Paul McCartney & Co. die größte Spanne zwischen zwei Nummer-eins-Hits überhaupt, nämlich sage und schreibe 54 Jahre. Noch dazu gelingt „Now And Then“ die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit über zwei Jahren“, teilte GfK Entertainment mit. Hinter den Beatles belegen cassö, Raye & D-Block Europe („Prada“, zwei) und iñigo quintero („Si No Estás“, drei) die nächsten Plätze.