Deutsche Single-Charts Charts: „Atemlos durch die Nacht“ erstmals auf Platz eins

Auf den nächsten Plätzen der Single-Charts weihnachtet es bereits sehr: Wham! stehen mit ihrem Evergreen „Last Christmas“ auf Rang zwei, dahinter schließen sich Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ (Platz drei) und Shakin' Stevens' „Merry Christmas Everyone“ (fünf) an. Den besten Neueinstieg schafft Yakary („Sonnenbank.mp3“, vier).