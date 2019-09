Grammy-Preisträger : Chance the Rapper nimmt sich eine Auszeit

Chance the Rapper will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Foto: Zbigniew Bzdak/Zuma Press.

Los Angeles Der US-Musiker Chance the Rapper (26) hat seine geplante Nordamerika-Tournee kurzfristig verschoben, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. „Dieses Jahr war eines der besten meines Lebens; Ehe, neues Baby, erstes Album“, schrieb der zweifache Vater am Montag auf Instagram.

Die geplante „The Big Day“-Tournee mit 35 Auftritten in den USA und Kanada sollte am kommenden Wochenende in San Francisco beginnen und im November in Miami enden. Der Rapper verschob den Auftakt nun auf Mitte Januar in San Diego. Im Juni hatte er kurzfristig seinen Auftritt bei dem dänischen Roskilde-Festival abgesagt, wo er als Haupt-Act angekündigt war.