Tierisch : „Cats“-Darsteller Ian McKellen mag keine Katzen

London Mit Katzen kann Sir Ian McKellen nicht viel anfangen. Der Schauspieler hat andere Favoriten.

Hunde seien ihm lieber, sagte McKellen, der besonders in seiner Rolle als Gandalf in der „Herr der Ringe“-Reihe weltberühmt wurde. „Hunde sind viel bedürftiger und geselliger, und sie sind Rudeltiere, also wollen sie Gesellschaft“, sagte er. An Katzen störe ihn dagegen noch eine Sache: „Man kann nicht mit einer Katze spazieren gehen.“