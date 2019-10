Crosstrainer : Cathy Hummels verpasst den New-York-Marathon

Cathy Hummels steigt auf den Crosstrainer um. Foto: Georg Wendt/dpa.

Berlin Moderatorin Cathy Hummels (31) verpasst den New Yorker City-Marathon am 3. November verletzungsbedingt - nun will sie sich stattdessen auf einem Crosstrainer für Spendengelder abstrampeln, die sie eigentlich bei dem Marathon erlaufen wollte.

