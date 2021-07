RTL-Castingshow : Castings für „DSDS“ mit Florian Silbereisen begonnen

Wernigerode Dieter Bohlen ist raus, dafür sitzt jetzt Florian Silbereisen in der „DSDS“-Jury. Heute beginnt seine Superstar-Suche.

Am Donnerstag starteten in der Stadt in Sachsen-Anhalt die Castings für die neue Staffel, in der nun fest Florian Silbereisen in der Jury sitzt und erstmals nicht mehr Dieter Bohlen. Die Nervosität an diesem ersten Tag sei da, sagte der TV-Moderator kurz vor Beginn der Dreharbeiten im RTL-Journal „Punkt 12“. „Es ist für uns etwas Neues und wir wollen einen neuen Superstar finden“, sagte Silbereisen.