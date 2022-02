Rapper : Casper: „Ich will wieder explodieren“

Berlin/Bielefeld Die Pandemie brachte mehr Ruhe in Caspers Leben. Der Rapper hatte plötzlich viel Zeit für sich und sein neues Album. Doch irgendwann packte ihn wieder der Wunsch nach Live-Auftritten und Nachtleben.

„Ich will mal wieder irgendwo morgens um drei landen, wo ich eigentlich nicht dachte, dass ich lande, und eine schlimme Entscheidung treffen und am nächsten Tag 'nen Kater haben.“

Nervösität vor Live-Auftritten

Wie bei vielen Menschen hat die Corona-Pandemie das Leben des Musikers auf Pause gestellt. „Ich habe diese Entschleunigung zelebriert, und in dieser Zeit auch meine Platte geschrieben“, sagt Casper. Irgendwann kam aber der Wendepunkt: „Ich will wieder explodieren, ich will, dass Schweiß von der Decke tropft und wieder in einem engen, schwitzigen Raum sein und mich dabei nicht seltsam fühlen müssen.“