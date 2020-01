Qualm und Rauch : Brände bewirken Stillstand in Canberra

Canberra Die Buschbrände in Australien wüten weiter. Der Qualm raubt den Menschen vielerorts den Atem. In der Hauptstadt Canberra war die Luft am Montag gefährlich verschmutzt. Museen, Geschäfte und Universitäten blieben geschlossen.

