Abschied Bruce Springsteen trauert um seine Mutter

Die italienischstämmige Adele Springsteen wurde 1925 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, wie US-Medien berichteten. Sie habe ihrem Sohn seine erste Gitarre gekauft. Daran erinnert auch eine Zeile in Springsteens Song „The Wish“ (1998): „Ein kleiner Junge und seine Mama zittern vor dem Fenster eines heruntergekommenen Musikladens. In dieser Nacht leuchtet auf der Spitze eines Weihnachtsbaums ein wunderschöner Stern - und darunter liegt eine brandneue japanische Gitarre.“