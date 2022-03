Musical „Chicago“ : Broadway-Debüt für Pamela Anderson

Pamela Anderson geht an den Broadway. Foto: Paul Zinken/dpa

New York Pamela Anderson wird zu Roxie Hart: Ihr Musical-Abenteuer bezeichnet die „Baywatch“-Ikone als „süße Abwechslung“.

Broadway-Debüt für Pamela Anderson: Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin werde einige Wochen lang die Hauptrolle in dem Musical „Chicago“ übernehmen, wie die Veranstalter mitteilten. Das Stück läuft schon seit Jahrzehnten am New Yorker Broadway.