Sängerin : Britney Spears: Werde mich für andere einsetzen

Los Angeles Nach dem Ende ihrer Vormundschaft hat sich Britney Spears in einer Videobotschaft an ihre Fans gewandt. Wie sie mit ihrer zurückgewonnen Freiheit lebt.

„Ich bin hier, um mich für Menschen mit echten Behinderungen und echten Krankheiten einzusetzen“, sagte die 39-Jährige in einer Videobotschaft, die sie am Dienstag (Ortszeit) auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte. „Ich bin eine sehr starke Frau, deshalb kann ich mir nur vorstellen, was das System diesen Menschen angetan hat. Ich hoffe also, dass meine Geschichte etwas bewirken und das korrupte System verändern wird.“