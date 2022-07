Sängerin : Britney Spears singt früheren „Baby One More Time“-Hit

Britney Spears singt früheren „Baby One More Time“-Hit

Mit ihrer Debüt-Single «Baby One More Time» (1998) war Britney Spears mit 16 Jahren auf einen Schlag international bekannt geworden. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/AP/dpa

Los Angeles Mit „Baby One More Time“ wurde Spears 1998 auf einen Schlag international bekannt. Auf Instagram teilt die Sängerin nun einen Clip mit einer abgeänderte Versionen 24 Jahre alten Songs.

US-Sängerin Britney Spears (40) hat ihre über 41 Millionen Instagram-Follower mit einer Gesangsdarbietung überrascht. Sie habe ihre Stimme seit „extrem langer Zeit“ nicht mehr geteilt, schrieb Spears am Freitagabend (Ortszeit) zu zwei kurzen Videoclips, in denen sie ihren früheren Hit-Song „Baby One More Time“ anstimmt.