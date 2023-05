Monarchie Briten feiern die Krönung mit Straßenfesten

Für Aufsehen sorgte auch am Sonntag weiter der Blitzbesuch von Prinz Harry, dem jüngeren Sohn von Charles, in seiner alten Heimat. Der 38-Jährige landete noch am Samstagabend (Ortszeit) wieder in Los Angeles, wie mehrere Medien berichteten. Ein Grund für die schnelle Rückkehr: Harrys Sohn Prinz Archie feierte ebenfalls am Samstag seinen vierten Geburtstag. Mutter Herzogin Meghan war auch deshalb mit Archie und Lilibet (knapp 2) zu Hause in Kalifornien geblieben.