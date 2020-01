Alkoholsucht : Brad Pitt bedankt sich bei Bradley Cooper

Brad Pitt bei der Premiere seines Films „Once upon a time in Hollywood“ in Berlin. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa.

Los Angeles Brad Pitt ist wieder auf der Siegerstraße. Dass er seine Alkoholprobleme überwinden konnte, verdankt er unter anderem einem Schauspielkollegen.

„Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der andere. Ich liebe dich und danke nochmal“, sagte der 56-Jährige in der Nacht zum Donnerstag auf der „National Board of Review“-Gala, auf der ihm Cooper den Award für seine Rolle im Film „Once Upon A Time in Hollywood“ überreichte. Wie genau Cooper ihm geholfen hat, sagte Pitt nicht.