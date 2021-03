StopAsianHate : Boygroup BTS stellt sich gegen Rassismus

Berlin Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass - der alltägliche Rassismus gegen Asiaten ist zuletzt stark ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten. BTS finden hier eine klare Stimme.

„Was gerade geschieht, ist nicht von unserer Identität als Asiaten zu trennen“, schreibt die Band in einem Beitrag auf Twitter, den sie auf Koreanisch und Englisch veröffentlichte. Damit beziehen sie sich offensichtlich auf den Vorfall in und um Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, bei dem in drei Massage-Salons acht Menschen erschossen wurden. Die Todesopfer waren überwiegend asiatischstämmig.