Nachwuchs : BossHoss-Sänger Alec Völkel freut sich über Töchterchen

Berlin Jetzt hat der Musiker zwei Kinder. Was er seiner neugeborenen Tochter für ihr Leben wünscht, ließ er seine Fans via Instagram wissen.

Völkel ist als Frontsänger der Country-Rock-Band The BossHoss bekannt. In den vergangenen Jahren waren er und sein Band-Kollege Sascha Vollmer zudem in TV-Formaten wie der Musik-Castingshow „The Voice of Germany“ oder der Sat.1-Show „The Mole“ zu sehen.