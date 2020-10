Zum Geburtstag : Boris Johnson schenkt seinem Vater mehrere Biber

London Das ist ein ungewöhnliches Geschenk: Zu seinem 80. Geburtstag bekam Boris Johnsons Vater von dem Premierminister eine Gruppe Biber. Eine Erlaubnis zum Halten der Tiere gab es dazu.

Biber wurden durch die Jagd vor Jahrhunderten im Land fast ausgerottet. Vater Stanley darf die Nager nun in einem Flüsschen an seinem Anwesen in Exmoor im Südwesten Englands halten. Der als etwas exzentrisch geltende Senior arbeitete früher bei der Weltbank und ist Naturschützer.