Rückzug : Boris Becker will nicht ewig öffentliche Person sein

Berlin Er steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Boris Becker kann sich aber auch ein Leben ganz im Privaten vorstellen.

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker will nicht zeit seines Lebens in der Öffentlichkeit stehen. Der 53 Jahre alte frühere Tennis-Star sagte in einem Amazon-Podcast: „Irgendwann werde ich in die Situation kommen, (...) wo ich den Stecker ziehen werde und wo es die öffentliche Person Boris Becker nicht mehr geben wird.“