Auch Reiner Calmund äußert sich : Nach Gefängnisstrafe für Boris Becker – so reagiert saarländische Ex-Tennisspielerin auf das Urteil

Am Freitag wurde Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft veruteilt. Die Anteilnahme in Deutschland ist groß. Auch aus dem Saarland melden sich Prominente zu Wort.

Am Freitagnachmittag sorgte eine Nachricht in Deutschland für viel Aufruhr: Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Zu diesem Urteil war am vergangenen Freitag ein Gericht in London gekommen. Der 54-Jährige hatte sich der Insolvenzverschleppung schuldig gemacht.