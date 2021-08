Ausstellungen : Boris Becker bei Vernissage von Sohn Noah in Palma

Cons of Being A Spoiled Brat“ seines Sohnes Noah mit Barbara Becker (r) und Lilian de Carvalho Monteiro (2.v.l) in der Gerhardt Braun Gallery am Plaça Frederic Chopin 2. Foto: Clara Margais/dpa

Palma Sein Anwesen „Son Coll“ auf Mallorca hat er längst aufgegeben. Nun zeigt sich Boris Becker nach längerer Pause wieder auf der Insel.

Nun zeigte sich Becker am Freitagabend mit der ganzen Familie in Palma bei der Eröffnung einer Kunstausstellung seines Sohnes Noah. „Pros&Cons of Being A Spoiled Brat“ (Die Vor- und Nachteile, ein verwöhntes Balg zu sein) nannte Noah Becker (27) seine Ausstellung in der Gerhardt Braun Gallery im Zentrum Palmas.