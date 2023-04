„Let’s Dance“-Besuch unmöglich gemacht? Boris Becker verärgert Ermakova mit neuen pikanten Details zur Zeugung

Erstmeldung vom 28. März: „Sie kam in den Raum, sie hatte einen großen Mantel an, sie zog den Mantel aus, sie war hochschwanger“, erzählt Boris Becker in einer neuen „Apple +“-Dokumentation den Moment nach, als er erfuhr, dass er ein außereheliches Kind gezeugt hat. „Boom! Boom! The World vs Boris Becker“, so der Titel der Doku, wird ab Karfreitag, 7. April, auf dem Streamingdienst verfügbar sein.