Hochzeit Bon Jovi: Sohn Jake und Millie Bobby Brown haben geheiratet

US-Rocker Jon Bon Jovi hat im Fernsehen über die Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi (22) mit der britischen Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) gesprochen. „Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah umwerfend aus, und Jake ist so glücklich, wie man sein kann“, sagte der 62-Jährige in der BBC-Sendung „The One Show“ auf die Frage nach Berichten über Hochzeit. Und weiter: „Es geht ihnen absolut fantastisch“.