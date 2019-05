Paketbombe in Lyon explodiert : Mindestens 13 Opfer – Antiterror-Experten ermitteln

Paketbombe in Lyon explodiert

Lyon In der Innenstadt soll sich die Explosion ereignet haben. Medien melden, es handle sich um eine Paketbombe.

In der südfranzösischen Stadt Lyon soll eine Bombe explodiert sein. Mehrere Menschen seien dabei verletzt worden. Mittlerweile ist von 13 Verletzten die Rede. Tote soll es nicht gegeben haben. Sicherheitskräfte raten, das Gebiet weiträumig zu meiden. Der stellvertretende Bürgermeister Jean-Yves Sécheresse, sagte dem französischen Rundfunk, dass es sich nur um leichte Blessuren handle. Die Patienten seien im Krankenhaus.

Die Explosion soll sich in der Innenstadt ereignet haben. Ob es sich dabei um eine Paketbombe handelt, die in der Fußgängerzone laut Agenturmeldung hochgegangen sein soll, war zuerst unklar. Zeitweise war auch von einer mit Metallteilen gefüllten Tasche die Rede. Die Ermittlungen laufen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht via Twitter von einer Attacke.