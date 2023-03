Umfrage in Saarbrücken Trotz Bluttat von Freudenberg: Mehrheit will Strafmündigkeit nicht senken

Sandra Schneider ist anderer Meinung: „Es ist wichtig, dass die Strafmündigkeit erst mit 14 Jahren in Kraft tritt. Wenn man früher mit der Strafmündigkeit beginnt, verbaut man den Kindern die Zukunft. So ist die kriminelle Laufbahn programmiert. Kinder unter 14 Jahren, die eine solch schwere Tat begehen, gehören in eine psychiatrische Anstalt, damit ihnen geholfen werden kann“, sagt die 36-jährige Informatikerin aus Riegelsberg.