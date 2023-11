„Let’s Dance“-Tänzerin Blumen vom neuen Lover? So reagiert Ekaterina Leonova auf Liebes-Gerüchte

Auf diese Spekulation gibt sie ihren Fans jetzt also eine Antwort. Aber eine, die wenig Licht ins Dunkel bringt. In einer Fragerunde in den Storys auf Instagram wurde sie am 22. November gefragt, von wem die Blumen aus einem vorangegangenen Post waren und ob sie wieder einen Freund habe. Im Hintergrund ihrer Antwort zeigt die Tänzerin ein Foto, mit dem Blumenstrauß-Beweis, auf den die Frage abzielt. Das Bild zeigt sie elegant gekleidet, mit einem Blumenstrauß aus rosafarbenen Rosen und Hortensien vor einem Tannenbaum. In der Hand hält sie eine goldene Geschenkverpackung. Das Foto, auf das der Fan reagiert, hat Leonova bereits am 30. Oktober gepostet.