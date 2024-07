Todesfall Bluesmusiker John Mayall mit 90 Jahren gestorben

Der britische Bluesmusiker John Mayall ist tot. Der „Godfather of British Blues“ starb am Montag im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien umgeben von seiner Familie, hieß es in einem Statement auf den Internet-Profilen des Musikers, über das mehrere Medien berichteten. Demnach starb der Multiinstrumentalist infolge von gesundheitlichen Problemen. „John Mayall hat sich 90 Jahre lang unermüdlich darum bemüht, zu erziehen, zu inspirieren und zu unterhalten“, hieß es in dem Post weiter.