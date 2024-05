Hollywoodstar Bloom: Rolle in „Troja“ war gegen alles, was ich fühlte

Bloom, der vor „Troja“ in den „Herr der Ringe“- sowie den „Fluch der Karibik“-Filmen mitgespielt hatte, erinnert sich besonders schmerzhaft an eine Stelle im Drehbuch, in der Paris im Kampf zu unterliegen droht. „Da stand: „Paris kriecht über den Boden, nachdem er von jemandem geschlagen wurde, und hält sich bloß am Bein seines Bruders fest““, schilderte Bloom. Diese Szene, die ihn besonders abschreckte, habe aber seinen Agenten damals begeistert.