Blitzerfoto Hund am Steuer wird mit 11 km/h zu viel erwischt

Doch nun kam es in der Slowakei zu einem unglaublichen Blitzerfoto. In dem Dorf Šterusy staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie einen „Hund am Steuer“ auf dem Blitzerfoto entdeckten. „Statt eines Fotos des Fahrers lächelte ein brauner Jagdhund hübsch in die Kamera, der gehorsam hinter dem Lenkrad saß“, teilte die slowakische Polizei via Facebook mit. Bei dem Bild handele es sich nicht um eine „Fotobearbeitung oder Fälschung“.