RTL-Show Biyon Kattilathu bei „Let’s Dance“ – aus diesem Grund macht er wirklich mit

In einem Interview mit der Bild-Zeitung verrät der Motivationstrainer zudem: „Ich möchte meiner Familie in Indien die Auftritte zeigen, sie verstehen die Sprache des Tanzens! Sonst wissen die immer nicht so genau, was ich hier in Deutschland eigentlich mache. So habe ich die Chance ihnen das zu zeigen“. Er sei bereit für seine eigene „emotionale Heldenreise“.