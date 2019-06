Missbrauchsvorwurf : Bill Cosby legt Berufung gegen Urteil ein

Bill Cosby, Schauspieler und Entertainer aus den USA, sitzt derzeit im Gefängnis. Foto: Chris Szagola/AP.

New York Der im Gefängnis einsitzende Ex-Schauspieler und Komiker Bill Cosby hat Berufung gegen sein Urteil wegen sexueller Nötigung eingelegt. Seine Verteidiger argumentierten in einem vor einem Gericht in Pennsylvania eingereichten Schreiben unter anderem, dass Aussagen von Frauen, die Cosby belastet hatten, „auffallend unterschiedlich“ seien.

Das bestätigte Cosbys Anwältin Sarah Kelly-Kilgore der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.