Bademode mal anders : Ein Museum für den Bikini

Ein goldener Bikini aus der Zeit um 1950 von Louis Réard wird einer Puppe angelegt. Die Vorbereitungen für das erste Bikini-Museum laufen auf Hochtouren. Es soll im kommenden Frühjahr eröffnen. Foto: dpa/Armin Weigel

Regensburg Etwa 1200 Ausstellungs­stücke sollen künftig im Bad Rappenauer Bikini-Museum zu sehen sein. Den Anstoß gab eine ältere Dame in Brasilien.

Brigitte Bardot, Ursula Andress, Heidi Klum - sie sorgten mit Bikini-Fotos für Furore. Der knappe Zweiteiler ist ein Hingucker am Strand, in Hochglanz-Magazinen und auf dem Laufsteg. Nun bekommt er ein Museum. Auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt es die Entwicklung der Bademode von 1880 bis in die Gegenwart. Im Frühjahr soll das Bikini-Art-Museum öffnen.

Errichtet wird es vom Regensburger Unternehmer Alexander Ruscheinsky in Bad Rappenau bei Heilbronn. Angefangen hat alles vor gut sieben Jahren in Brasilien, wo Ruscheinsky im Vorstand einer Stiftung für Kinder aktiv ist.

Dort habe er eine ältere Dame getroffen. Sie erzählte ihm von ihrer Bikini-Sammlung und dass sie am liebsten ein Museum daraus machen wolle, sagt Ruscheinsky. Eine Idee, die ihn nicht mehr losließ. Vor fünf Jahren begann er mit den Vorbereitungen für sein eigenes BikiniMuseum.

Das hieß: recherchieren und sammeln, sammeln, sammeln. Etwa 1200 Bikinis und Badeanzüge umfasst das Archiv. Einige der Stücke sind mehr als 100 Jahre alt. Sie liegen gut geschützt in Kartons, die sich in langen Regalen stapeln. Mehrere Mitarbeiter treiben das Projekt voran, suchen nach wertvollen Einzelstücken und sind mit privaten Sammlern sowie Bademode-Herstellern in Kontakt.

Im Bikini-Büro geht es turbulent zu. Kunsthistoriker Reinhold Weinmann, der Direktor des Bikini-Art-Museums, zieht einen Karton aus dem Regal und holt mit Handschuhen ein schwarzes Stück Stoff heraus, das eher an einen Pyjama erinnert als an einen Bikini. Das Stück stammt aus dem Jahr 1880 und ist der älteste Badeanzug in der Sammlung. Stolz ist das Team auf seine Réard-Bikinis, darunter ein besonders wertvolles, goldfarbenes Exemplar.

Der Franzose Louis Réard gilt als Erfinder des Bikinis. Er präsentierte 1946 erstmals einen knappen Zweiteiler bei einer Miss-Wahl – damals höchst skandalös – und benannte ihn nach einem Pazifik-Atoll. Dort fanden zu der Zeit erste Atomwaffentests statt, was damals als fortschrittlich galt.

In der Kombination aus Bademode, Kunst und Show ist das Museum weltweit einzigartig, sagen die Macher. Mit der Internationalen Ruhmeshalle des Schwimmsports in Fort Lauderdale in Florida – an die ein Museum angegliedert ist – stünden sie im Austausch und holten sich Tipps, sagt Weinmann. Neben Bikinis gibt es in Bad Rappenau künftig Shows, Vorträge, historische Plakate und zeitgenössische Kunst zu sehen. So zeichneten dem Museum zufolge Musiker Udo Lindenberg und Komiker Otto Waalkes für das Museum – letzterer einen Ottifanten im Bikini.