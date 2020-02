Jubiläumsstaffel : „Big Brother“ Bewohner kommen in Offline- und Online-Welt

„Big Brother“ Bewohner kommen in Offline- und Online-Welt

Köln Vor 20 Jahren zieht eine Gruppe Menschen in ein Haus, um sich Tag und Nacht von Kameras filmen zu lassen. Das Format „Big Brother“ gibt es bis heute, die Rahmenbedingungen jedoch verändern sich.

In der neuen Staffel der Reality-Show „Big Brother“ werden die Kandidaten in zwei Häusern leben - einem rustikalen Blockhaus und einem futuristischen sogenannten Glashaus. Der Sender Sat.1 veröffentlichte erste Eindrücke von den Behausungen, die in Köln errichtet wurden.